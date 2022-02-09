Мясников заявил, что новый симптом «омикрона» не требует специального лечения

По словам российского врача и телеведущего Александра Мясникова, новый симптом коронавирусной инфекции не требует какого-либо специального лечения.

По словам специалиста, появился новый симптом, на который жалуются пациенты, подцепившие «омикрон»-штамм, передает «Вечерняя Москва».

Врач Мясников объяснил, информация о том, что заболевшие, испытывавшие гиперестезию, требует проверок и подтверждений. Кроме того, если так случится, что подобная симптоматика подтвердится, уверяет Мясников, это никак не отразится на лечении COVID-19, потому как методов лечения вируса в настоящее время не существует.

Помимо прочего теле-врач отметил, что повышенную чувствительность не стоит как-то по-особенному лечить. Данный симптом необходимо просто перетерпеть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач и телеведущей Александр Мясников развеял миф о витамине C, как гарантийном помощнике при простуде и гриппе.