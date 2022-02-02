Врач Мясников рассказал, помогает ли витамин C при простуде

Врач и телеведущей Александр Мясников развеял миф о витамине C, как гарантийном помощнике при простуде и гриппе.

Специалист оценил необходимость употреблять витамин C при простуде и гриппе в эфире телеканал «Россия-1».

Мясников считает, что некоторые ученые рекомендуют употреблять витамин С для профилактики. Это совсем не значит, что он спасет от самой болезни. Другая группа исследователей наоборот утверждает, что большие дозы витамина C могут ускорить выздоровление.

«Можно ли дополнительно? Я бы сказал — можно, потому что, в общем-то, если вы благоразумный, на короткий срок, если у вас простуда, три-четыре дня попейте, хуже не будет. Вдруг будет лучше», — отметил Мясников.

Сам же телеведущий не считает обязательным принятие этого витамина.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что нехватка витамина B12 может спровоцировать анемию и депрессию, а также приводить к частичной потере памяти.