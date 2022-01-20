Врач: дефицит витамина B12 может стать причиной потери памяти

Дефицит витамина B12 может спровоцировать анемию и депрессию, а также приводить к частичной потере памяти.

Как сообщает Express со ссылкой на исследования американских медиков, прямой связи между этим витамином и лечением деменции нет, но, по словам специалистов, многие пациенты с недостатком B12 жаловались на ухудшения когнитивных функций.

По словам врачей, в группу риска попадают пожилые люди и вегетарианцы.

Отмечается, что витамин B12 содержится в яйцах, сыре, а также мясе, рыбе и молоке. При этом иногда пациентам назначают лекарства и инъекции с витамином. Вегетарианцам рекомендуется обратить внимание на некоторые виды растительного молока и сухие завтраки, обогащенные витамином.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт отметила, что на ухудшение памяти жалуются многие пациенты, переболевшие инфекцией. Чаще всего с проблемой сталкиваются, у кого наблюдалось большое поражение легких, а сатурация крови падали ниже 95%.