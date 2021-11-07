Терапевт рассказала, как вернуть память после коронавируса

Многие переболевшие жалуются на ухудшение памяти.

Врач-терапевт Елена Черненко рассказала, как быстро восстановить память после перенесенного коронавируса. Ее слова приводит «Пятый канал».

Эксперт отметила, что на ухудшение памяти жалуются многие пациенты, переболевшие инфекцией. Чаще всего с проблемой сталкиваются, у кого наблюдалось большое поражение легких, а сатурация крови падали ниже 95%. Также в некоторых случаях коронавирусу удается проникать в головной мозг.

Черненко отметила, что молодым пациентам переживать особо не о чем, а вот чем старше человек, тем медленнее идет восстановление когнитивных функций.

Чтобы развить память, можно начать разгадывать кроссворды или обратить внимание на любые другие головоломки. Также стоит переложить вещи с привычных для них мест, чтобы мозгу пришлось запоминать, где и что теперь лежит. Хорошей тренировкой станет и изучение иностранных языков – в том числе новых слов.

«Следите за своим сном, за артериальным давлением и за уровнем холестерина — это также поможет сохранить вашу память и необходимые функции»,

— заключила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что проблемы с памятью, речью и вниманием являются долгосрочными последствиями коронавируса.