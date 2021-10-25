Проблемы с памятью, речью и вниманием: долгосрочные последствия коронавируса

Даже те, кто переболел в легкой форме, даже спустя месяцы продолжают сталкиваться с серьезными последствиями заражения.

Ученые со всего мира продолжают изучать, как коронавирус влияет на здоровье человека, и приходят к неутешительным выводам. Независимо от того, насколько серьезно болел человек, ближайшие несколько месяцев, а то и лет после выздоровления пациент может сталкиваться с самыми разными последствиями. Такая неутешительная статистика поднимает вопрос о реабилитации переболевших, которые на первый взгляд кажутся абсолютно здоровыми.

Американские ученые провели исследование, в рамках которого выяснили, с какими последствиями чаще всего сталкиваются переболевшие. Они отобрали 740 пациентов, средний возраст которых составил 49 лет. Результатами своих наблюдений специалисты поделились в журнале JAMA Network Open.

Большая часть долгосрочных последствий была связана с неврологическими нарушениями. Четверть пациентов жаловались на проблемы с памятью даже спустя год после выздоровления. Им было сложно запомнить новую информацию, а также припомнить что-то из прошлого. Также переболевшие не могли быстро обрабатывать информацию и бегло говорить. Многие обратили внимание на нарушения когнитивных функций.

Проблемы с мышлением чаще возникают у тех, кто болел тяжело и был вынужден лечиться в больнице. Но это не значит, что амбулаторным пациентам не о чем переживать, ведь примерно 16% из них все-таки имеют жалобы на здоровье.

Ученые пришли к выводу, что заражение коронавирусом довольно часто становится причиной дисфункционального синдрома, который имеет значительные последствия для психики, работоспособности и повседневной жизни пациента. При этом они допускают, что на самом деле долгосрочные последствия встречаются не так часто, как может показаться на первый взгляд, ведь в больницу чаще всего обращаются те, кому есть на что пожаловаться.

Японские специалисты также подтверждают длительное сохранение некоторых симптомов затяжного коронавируса. Чаще всего пациенты жалуются на усталость, слабость, одышку. Часть переболевших признается, что им сложно вернуться на прежнюю работу и выполнять свои привычные обязанности.

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