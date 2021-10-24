Директор Центра Гамалеи считает, что QR-коды должны оставаться до 80-ти процентов иммунитета

Директор Центра Гамалеи считает, что QR-коды должны оставаться до 80-ти процентов иммунитета. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Директор Центра Гамалеи считает, что QR-коды должны оставаться до 80-ти процентов иммунитета. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

По мнению директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, система QR-кодов в России должна оставаться до выработки коллективного иммунитета на уровне 80% процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Центра.

Система QR-кодов о вакцинации повысила число вакцинированных граждан. Александр Гинцбург считает, что QR-коды должны сохраниться до выработки большей части коллективного иммунитета.

«Пока не менее 80% не провакцинируются, надо держать эту жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кодов. Этот подход уже показал эффективность во многих странах мира, где действовали и продолжают действовать ограничения для невакцинированных на посещение тех или иных мест, пользование инфраструктурой», — утверждает Гинцбург.

Наличие постоянных спадов и вспышек заболевания коронавирусом возможно, если не будет контроля властей за взаимодействием вакцинированных и невакцинированных. Директор Центра считает, что в течение двух месяцев большинство граждан пройдут вакцинацию именно при жестком контроле.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ВШЭ приняли решение по возможности перевести студентов на дистанционный режим обучения. Меры предосторожности вводятся из-за увеличения числа коронавирусных больных.