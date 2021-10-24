Высшая школа экономики в Петербурге переходит на дистанционный режим

Высшая школа экономики в Петербурге переходит на дистанционный режим
Высшая школа экономики в Петербурге переходит на дистанционный режим. Фото: сайт ВШЭ

В Высшей школе экономики приняли решение по возможности перевести студентов на дистанционный режим обучения. Меры предосторожности вводятся из-за увеличения числа коронавирусных больных. Об этом сообщает пресс-служба ВШЭ.

На дистанционный режим работы начинают переходить вузы Петербурга. Так, Высшая школа экономики с 25 октября по 29 октября проведет занятия в сети, а затем отправит студентов на длительные ноябрьские праздники. После этого с 8 ноября по 30 декабря студенты по возможности будут обучаться в онлайн-формате.

«С 8 ноября до конца 2021 года занятия в Вышке, в том числе сессия, будут проходить онлайн», — сообщает пресс-служба вуза.

Исключением станут только те занятия, которые невозможно провести с использованием дистанционных технологий. Однако даже в этом случае при соблюдении санитарных норм на занятиях смогут присутствовать не более 15 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Александр Беглов подписал постановление, по которому начиная с 30 октября будет приостановлена работа общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга.

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