В Петербурге с 30 октября по 7 ноября не будет работать общепит

В Петербурге с 30 октября по 7 ноября не будет работать общепит. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

В Петербурге с 30 октября по 7 ноября не будет работать общепит. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Губернатор Александр Беглов подписал постановление по которому начиная с 30 октября по 7 ноября будет приостановлена работа общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга. Такие меры вводятся в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

С 30 октября запрещается деятельность предприятий общественного питания, кроме обслуживания на вынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых.

Также объектам розничной торговли нельзя работать в это время. Исключениями являются аптеки, заправки, объекты торговли продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости с долей ассортимента не менее 30%.

Приостанавливается работа салонов красоты, ветеринарных услуг (кроме экстренной помощи). Все массовые развлечения тоже будут отменены. Закроются зоопарки. Также запрещается оказание услуг по организации мероприятий, запрещенных постановлением и перевозка пассажиров внутренним водным транспортом.

Детские сады могут работать с 1 по 3 ноября только в рамках дежурных групп, а также не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим работы до 7 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что горожане, которые переболели COVID-19, но при этом не обращались к врачам, смогут получить документы, подтверждающие факт заболевания. Об этом рассказали в комитете по информатизации и связи Петербурга.