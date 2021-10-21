В Смольном рассказали, как неофициально переболевшие коронавирусом петербуржцы смогут получить QR-коды

В Смольном рассказали, как неофициально переболевшие коронавирусом петербуржцы смогут получить QR-коды
QR-коды. Фото: pixabay

Петербуржцы, которые переболели COVID-19, но при этом не обращались к врачам, смогут получить документы, подтверждающие факт заболевания. Об этом рассказали в комитете по информатизации и связи Петербурга.

Этот алгоритм действует только в том случае, если человек получил положительный ПЦР-тест и при этом не пошел в поликлинику. С этим тестом уже после выздоровления можно обратиться в медицинское учреждение и оформить документы.

Данные пациента внесут в базу, что позволит сформировать на «Госуслугах» QR-код, подтверждающий факт перенесенного заболевания.

С 15 ноября QR-коды потребуются для походов в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, в музеи и выставочные пространства, а также в ЗАГСе. Наконец, с 1 декабря QR-коды будут обязательными для посещения заведений (за исключением производственных столовых, вокзалов и аэропорта) и объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 18 октября, власти Петербурга объявили о внедрении QR-кодов для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

QR-код коронавирус смолный


 

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