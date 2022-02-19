Российских водителей предупредили о новом штрафе в 30 тысяч рублей

Российских водителей предупредили о новом штрафе в 30 тысяч рублей
Чаще всего аварии происходят в пятницу и субботу. Фото: Baltphoto

Российских автомобилистов ждет новый штраф в размере 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект депутаты поддержали в первом чтении.

Такое наказание в будущем ждет водителей, которые позволяют себе выкидывать мусор из машины, сообщает Autonews.

Фиксировать нарушения, в том числе, с помощью камер. Комплексы будут установлены «в местах наиболее вероятного совершения таких нарушений».

Для водителей за такие нарушения сумма штрафа составит от 10 до 15 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей (ИП) сумма штрафа составит от 20 до 30 тысяч рублей. Юрлиц планируется штрафовать на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

За повторное нарушение сумма штрафа увеличивается:

• для водителей — 20-30 тысяч рублей, • для ИП — 40-60 тысяч рублей, • для юридических лиц 60-100 тысяч. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в марте 2022 вступают в силу поправки в законодательстве. Они предполагают уплату новых штрафов. С 1 марта российских ряд изменений в законодательстве коснутся водителей. Если владелец авто не предоставит диагностическую карту, ему придется заплатить 2000 рублей.

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