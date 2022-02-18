За что россиян начнут наказывать рублем: штрафы марта 2022

В марте 2022 вступают в силу поправки в законодательстве. Они предполагают уплату новых штрафов.

С 1 марта российских ряд изменений в законодательстве коснутся водителей. Если владелец авто не предоставит диагностическую карту, ему придется заплатить 2000 рублей.

Еще одно нововведение марта – ужесточение контроля в сфере ОСАГО. При отсутствии действующего страхового полиса водителям по-прежнему грозят штрафные санкции в размере 800 рублей. Однако выставлять счет нарушителям будут дорожные камеры.

То есть штраф за это нарушение автолюбитель будет получать каждый раз после того, как его транспортное средство попадется в зону обзора системы наблюдения. При этом получать новые квитки водители могут хоть каждый день.

Также с первого месяца весны усилится контроль в сфере сборов на благотворительность. По данным издания, за незаконную установку ящиков для сбора средств нуждающимся начнут привлекать к административной ответственности.

Подобные действия могут расцениваться как хищение. Попавшись на нарушении, гражданин должен будет заплатить в пять раз больше похищенного. Причем минимальная сумма штрафа установлена на отметке 3000 рублей. С юридических лиц будут брать от 20000 до 50000.

С началом весны ужесточится контроль над самовольным остеклением балконов. Подобное правило существовало и раньше, но его исполнение строго не контролировалось. Стоит отметить, что просто поставив новый стеклопакет на балконе. жилец многоквартирного дома ничего не нарушает.

Речь идет о случаях, когда производится незаконная перепланировка или переустройство помещения. Согласно статье 7.21 КоАП РФ, оно наказывается штрафом в 2000-2500 рублей для физических лиц и 40000-50000 рублей для юридических лиц и ИП.