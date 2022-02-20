Известного композитора Колкера сначала душили, а потом порезали в лифте на Чёрной речке

Ножевые ранения 88-летнему деятелю искусства нанесли прямо в лифте его собственного дома в Петербурге на Чёрной речке.

Об этом передает Mash на Мойке в воскресенье, 20 февраля.

Известный композитор Александр Колкер получил несколько ударов ножом. Некий человек вошел вместе с музыкантом в кабину лифта и сразу попытался задушить, однако после решил воспользоваться ножом.

Холодное оружие в крови преступник бросил под лестницу, скрываясь с места происшествия.

Заслуженный деятель искусств РСФСР, автор музыки к песням Боярского и Кобзона, Александр Колкер самостоятельно заявил о нападении оперативникам. Он находился в сознании и отказался от вызова скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области сожитель матери, угрожая ножом, снасильничал в отношении девушки.