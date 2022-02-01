В Ленобласти сожитель матери, угрожая ножом, снасильничал в отношении девушки

В Ленобласти сожитель матери, угрожая ножом, снасильничал в отношении девушки
Девушке угрожали ножом. Фото: pixabay.com

Девушка, которой только как два месяца исполнилось 18-лет, обратилась в полицию с заявлением на сожителя матери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 31 января, днем, к оперативникам обратилась молодая жительница поселка Тайцы в Гатчинском районе Ленинградской области. Она рассказала, что днем ранее в квартире мужчина ее матери угрожал ей ножом, а затем совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 38-летний неработающий мужчина. В отношении него составлен административный протокол. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.

Стоит отметить, что задержанный шесть раз привлекался к уголовной ответственности. Чаще всего по статье о краже.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти бизнесмен мог изнасиловать падчерицу.

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