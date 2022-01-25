В Ленобласти бизнесмен мог изнасиловать падчерицу

В Ленобласти девочка-подросток заявила, что к ней приставал отчим. Фото: pexels.com

В Ленобласти девочка-подросток заявила, что к ней приставал отчим. Фото: pexels.com

14-летняя девочка самостоятельно обратилась в полицию. Подросток заявила, что отчим домогается до нее сексуально и морально.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в Приозерском районе Ленинградской области.

24 января, утром, девочка 2007 года рождения сама решила позвонить в службу «112».

Когда полиция приехала на место случившегося, то установила, что 15 января в своем доме 49-летний индивидуальный предприниматель совершил изнасилование падчерицы. Возбуждено уголовное дело.

В день заявления подозреваемый уже был задержан. Его настигли «по горячим следам». Отмечается, что фигурант не менее восьми раз привлекался к отвественности.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти бабушка сообщила об изнасиловании внучки в заброшенном сарае.