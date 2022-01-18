В Ленобласти бабушка сообщила об изнасиловании внучки в заброшенном сарае

25-летнюю девушку изнасиловали, при этом, ей угрожали ножом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в деревне Лужского района Ленинградской области. 17 января, ночью, в полицию обратилась женщина, она рассказала, что по дороге от железнодорожного вокзала до садоводства неизвестный, применив физическую силу, изнасиловал её внучку.

В этот же день пострадавшая обратилась в больницу. К счастью, в ходе осмотра гинекологической патологии обнаружено не было, повреждений наружных половых органов также нет.

Тем же вечером подозреваемый был задержан. Им оказался 40-летний неработающий мужчина. Он мог изнасиловать молодую девушку в заброшенном сарае, угрожая ножом. Возбуждено уголовное дело.