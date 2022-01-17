Мать заявила об изнасиловании дочери на школьной скамейке по Купчинской улице

Над 17-летней девушкой мог надругаться 18-летний парень во Фрунзенском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 января, вечером, в отдел полиции обратилась 48-летняя неработающая женщина. Она заявила, что в период с 15:00 до 17:00 на скамейке, расположенной на территории школы ее дочь изнасиловали. По словам обеспокоенной матери, сделал это знакомый несовершеннолетней. 18-летний мужчина проживает на улице Бабушкина.

В этот же день оперативникам пришло сообщение из детской городской больницы. Оказалось, что пострадавшая самостоятельно обратилась в приемный покой. Медики отметили, что острой гинекологической патологии выявлено не было.

Решается вопрос о заведении уголовного дела.