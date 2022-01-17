Мать заявила об изнасиловании дочери на школьной скамейке по Купчинской улице

Мать заявила об изнасиловании дочери на школьной скамейке по Купчинской улице
Злодеяние могло произойти на скамейке у школы. Фото: unsplash.com
Над 17-летней девушкой мог надругаться 18-летний парень во Фрунзенском районе Петербурга.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 января, вечером, в отдел полиции обратилась 48-летняя неработающая женщина. Она заявила, что в период с 15:00 до 17:00 на скамейке, расположенной на территории школы ее дочь изнасиловали. По словам обеспокоенной матери, сделал это знакомый несовершеннолетней. 18-летний мужчина проживает на улице Бабушкина.
В этот же день оперативникам пришло сообщение из детской городской больницы. Оказалось, что пострадавшая самостоятельно обратилась в приемный покой. Медики отметили, что острой гинекологической патологии выявлено не было.
Решается вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургского подростка обвинили в изнасиловании сестры-ровесницы.
изнасилование новости СПб происшествие фрунзенский район


 

Новости партнеров
Умер Михаил Зеленский: раскрыты причина и подробности смерти телеведущего
Умер Михаил Зеленский: раскрыты причина и подробности смерти телеведущего
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мать заявила об изнасиловании дочери на школьной скамейке по Купчинской улице
В квартире на Энергетиков умер 8-месячный ребенок из неблагополучной семьи
Повар-матрос заявил об изнасиловании племянницы с ДЦП в Петербурге
Во дворе на Софийской мигранту прострелили щеку
Пенсионерка с Бухарестской передала почти миллион рублей на «лечение ...
В центре Петербурга у бизнес-леди угнали «Лексус»
Вооруженные мужчины ворвались в квартиру петербуржца ради 5700 рублей
На Сердобольской пассажиры угрожали таксисту пистолетом и автоматом в его ...