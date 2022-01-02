Петербургского подростка обвинили в изнасиловании сестры-ровесницы

О том, что несовершеннолетний петербуржец мог изнасиловать 14-летнюю девочку рассказала мать потерпевшей.

Об этом пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ в воскресенье, 2 января.

Как рассказала мама пострадавшей девушки, молодой человек мог надругаться над своей ровесницей 26 декабря, вечером, в одном из домов на улице Верейская. Причем девочка была его родственницей. 14-летний мальчик является двоюродным братом подростка.

Из медучреждения несчастную отпустили домой после осмотра, травм обнаружено не было. Известно, что семья пострадавшей полная и не состоит на учете.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти нашли мигранта, надругавшегося над приемной дочерью под Самаркандом.