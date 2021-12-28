В Ленобласти нашли мигранта, надругавшегося над приемной дочерью под Самаркандом

Гражданин Узбекистана задержан в Войтолово.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, правоохранительные органы задержали мужчину, находящегося в межгосударственном розыске вот уже несколько лет.

Нашли 58-летнего гражданина Узбекистана 27 декабря в деревне Войтолово Кировского района Ленинградской области. Его обвиняют в изнасиловании приемной дочери. Свое злодеяние мужчина сделал в июне 2018 года. Девочке тогда было всего 15 лет. Применив физическое насилие он надругался над ребенком в своем доме под Самаркандом.

Задержанного доставили в отдел полиции. Полицейские связались с коллегами из Узбекистана.