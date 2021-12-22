Пьяную мигрантку изнасиловали в такси в центре Петербурга

Пьяную мигрантку изнасиловали в такси в центре Петербурга
Женщину высадили на пересечении Лоцманской улицы и набережной реки Фонтанки. Фото: скриншот "Яндекс.Панорамы"

Приезжая из Киргизии была изнасилована в такси в Адмиралтейском районе Петербурга. О случившемся она заявила в полицию.

Во вторник, 21 декабря, 40-летняя женщина, проживающая на 7-й Советской улице, обратилась к правоохранителям с заявлением о том, что накануне ночью ее изнасиловали. Она уточнила, что была пьяна.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, по словам заявительницы, ее 24-летний знакомый, гражданин Таджикистана, вызвал такси и поехал вместе с ней. В машине злоумышленник, применив физическую силу, изнасиловал ее, после чего высадил ее из авто на пересечении Лоцманской улицы и набережной реки Фонтанки.

В ходе розыска подозреваемого задержали в доме №1, корпус 4, по улице Ефимова. В отношении него составлен административный протокол о нарушении миграционного законодательства. Злоумышленника пометили в изолятор.

По факту изнасилования было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы за изнасилования падчерицы.

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