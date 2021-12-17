В Петербурге мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы за изнасилования падчерицы

В Петербурге мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы за изнасилования падчерицы
В Петербурге мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы за изнасилования падчерицы. Фото: Google View

Василеостровский районный суд Петербурга приговорил к 18 годам в колонии строго режима мужчину, изнасиловавшего свою падчерицу.

Мужчину осудили по нескольким статьям: «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование». Выяснилось, что в период с 2012 года по 2020 год обвиняемый совершал действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней падчерицы 2004 года рождения. После, когда девушка достигла совершеннолетнего возраста, мужчина совершил изнасилование. На тот момент пострадавшая была беременной.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге мужчину, который ранее подозревался в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних во Фрунзенском районе, задержали.

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