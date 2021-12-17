В Петербурге задержан мужчина в женской одежде, совершивший развратные действия

В Санкт-Петербурге мужчину, который ранее подозревался в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних, задержал и обвинили в совершении преступления.

Во Фрунзенском районе Петербурга 15 декабря 49-летний мужчина, переодевшись в женскую одежду, совершил действия развратные действия в отношении двух несовершеннолетних 2006 года. В полицию обратился один из пострадавших. Все произошло на проспекте Славы и у дома 31 на улице Будапештская.

Как стало известно Gazeta.SPB, 16 декабря было возбуждено уголовное дело по статье » Развратные действия». В тот же день мужчину задержали и предъявили обвинение. В настоящий момент мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление иных аналогичных эпизодов преступной деятельности обвиняемого.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 0-летнюю девочку избила мать одной из одноклассниц, после чего ребенок был госпитализирован в больницу.