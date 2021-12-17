В Кудрово 10-летний ребенок пострадал от рук матери одноклассницы

В Кудрово 10-летний ребенок пострадал от рук матери одноклассницы
В Кудрово 10-летний ребенок пострадал от рук матери одноклассницы. Фото: Baltphoto

Во Всеволожском районе Ленинградской области 10-летнюю девочку избила мать одной из одноклассниц. Ребенок был госпитализирован в больницу.

В Кудрово женщина сильно избила одноклассницу своей дочери. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В четверг, 16 декабря, девочку госпитализировали с травмами в детскую больницу № 19 им. Раухфуса. По словам врачей, после осмотра её в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Как стало известно, на территории школы женщина ударила девочку сначала об стену, а потом кулаком в живот. Причины инцидента на настоящий момент устанавливаются.

В пресс-службе городской прокуратуры отметили, что по факту произошедшего будет проведена проверка и дана оценка всем обстоятельствам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Мурино утром подросток собирался в школу, и вдруг ему стало плохо. Прибывшие на место происшествия врачи были вынуждены констатировать его смерть.

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В Кудрово 10-летний ребенок пострадал от рук матери одноклассницы
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