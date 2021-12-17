В Мурино подросток умер, собираясь в школу

В Мурино подросток умер, собираясь в школу
Прибывшие на место происшествия врачи были вынуждены констатировать его смерть. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленобласти полиция устанавливает обстоятельства смерти 17-летнего подростка, который умер во время сборов в школу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в городе Мурино 16 декабря. Утром подросток собирался в школу и вдруг стало плохо.

Мама мальчика вызвала скорую помощь. Прибывшие на место происшествия врачи были вынуждены констатировать его смерть. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Подросток учился в 11 классе в лицее, воспитывался в неполной семье. На учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состоял.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга при выпадении из окна 4 этажа тяжелые травмы получила семнадцатилетняя девушка, в следствии чего она впала в состояние комы

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В Мурино подросток умер, собираясь в школу
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