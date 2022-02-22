Россиянам объяснили, кто имеет право на получение бесплатных лекарств

Отметим, что получить лекарства можно только по назначению врача. Фото: pixabay

Отметим, что получить лекарства можно только по назначению врача. Фото: pixabay

Заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики РУДН Мария Петровская рассказала, что примерно 20 млн россиян имеют право на получение бесплатных лекарств.

По ее словам, около 75% из них предпочитают получать деньги вместо препаратов.

Список бесплатных препаратов утверждается правительством и регулярно меняется.

Список тех, кто имеет право на бесплатные лекарства, изложен в Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ №890 от 30 июля 1994 года. На руки выдается только тот объем препаратов, который нужен для поддержания состояния здоровья льготника.

Право на получение бесплатных лекарств имеют инвалиды, ветераны, герои России и СССР, герои Соцтруда. В некоторых российских регионах льгота распространяется на многодетные семьи или семьи с детьми до трех лет, детьми-инвалидами.

Речь идет не только о лекарственных препаратах, а также о других медицинских товарах и специальном питании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители России в общей сложности за 2021 год спустили 64 млрд рублей на препараты от новой коронавирусной инфекции. Более всего ковид отразился на кошельке жителей Москвы и Подмосковья — по 5 млрд рублей. Проживающие в Краснодаре также потратили кругленькую сумму — 3 млрд рублей.