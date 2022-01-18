Россияне выложили за лекарства от коронавируса более 64 млрд рублей

Расходы россиян на лекарства от COVID-19 в 2021 г. составили более 64 млрд рублей. Фото: pexels.com

Расходы россиян на лекарства от COVID-19 в 2021 г. составили более 64 млрд рублей. Фото: pexels.com

Жители России в общей сложности за 2021 год спустили 64 млрд рублей на препараты от новой коронавирусной инфекции.

Более всего ковид отразился на кошельке жителей Москвы и Подмосковья — по 5 млрд рублей. Проживающие в Краснодаре также потратили кругленькую сумму — 3 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центр развития перспективных технологий.

Большая часть денежных средств (порядка 17 млрд) ушла на противовирусный препарат умифеновир, также на иммуномодулятор интерферон-альфа (7 млрд), лекарство против ковид-19 фавипиравир (почти 3 млрд).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России может появиться вакцина против COVID на основе нескольких штаммов. В основе такого препарата будет дельта-штамм и омикрон-штамм.