В России может появиться вакцина против COVID на основе нескольких штаммов

В России может появиться вакцина против COVID на основе нескольких штаммов
Вакцина может защитить граждан от новых вариантов вируса, появившихся на основе разных штаммов. Фото: Pixabay

В Российской Федерации могут создать поливалентную вакцину от новой коронавирусной инфекции.

В основе такого препарата будет дельта-штамм и омикрон-штамм. Об этом рассказал заместитель главы центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире телеканала «Россия-1» .

В настоящий момент обсуждается возможность создания поливалентной вакцины «Спутник». Там же будет и «дельта», и «омикрон», или «ухань»и «омикрон».

По словам специалиста, новое лекарство защитит граждан от новых вариантов вируса, появившихся на основе разных штаммов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-гематолог назвал тревожный знак при коронавирусе. У пациентов при определенных условиях могут появляться синяки на теле.Врач подчеркнул, что при образовании синяков на теле, которые нельзя объяснить ударом или травмой, следует обратиться к врачу.

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