В Пулково отменены и задержаны 25 рейсов

В Пулково отменены и задержаны 25 рейсов
Более двух десятков рейсов в Пулково отменены. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня вечером, 26 февраля, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются два самолета. При этом 23 рейса и вовсе отменены.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Красноярска и Омска. Об этом сообщается на сайте Пулково.

23 рейса в воздушной гавани были отменены. Среди них самолеты до Москвы, Кишинева, Саратова, Краснодара, Симферополя, Воронежа, Анапы, Праги, Ростова-на-Дону, Элисты, Липецка, Волгограда, Чебоксар, Амстердама, Красноярска, Варшавы, Карши, Кишинева.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, то в Пулково женщина, пока никто не видит, забрала чужие часы в контейнере для ручной клади. Украденную вещь нашли в сумке злоумышленницы, когда та уже прилетела в пункт назначения. Заведено уголовное дело.

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