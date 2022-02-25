В Пулково женщина, пока никто не видит, забрала чужие часы в контейнере для ручной клади

В Пулково девушка украла у пассажирки часы. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В Пулково девушка украла у пассажирки часы. Фото: пресс-служба "ВВСС"

25-летняя жительница Калининграда свистнула в воздушной гавани брендовые часы.

Все произошло в петербургском аэропорту «Пулково». Украденную вещь нашли в сумке злоумышленницы, когда та уже прилетела в пункт назначения. Заведено уголовное дело.

В транспортную полицию обратилась 23-летняя девушка. Она летела из Петербурга в Калининград. У пострадавшей украли наручные часы стоимостью 25 тыс. рублей.

Аксессуар пассажирка потеряла в зоне предполетного досмотра. Вскоре было установлена личность воровки. Ею оказалась 25-летняя жительница Калининграда.

Девушка увидела в контейнере для ручной клади забытые часы. Злоумышленница убедилась, что за ней никто не смотрит и забрала аксессуар себе.

В отношении любительницы легкой наживы возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято и будет передано владельцу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге врач скорой на вызове мог свистнуть редикюль с драгоценностями.