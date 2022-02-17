В Петербурге врач скорой на вызове мог свистнуть редикюль с драгоценностями

73-летний пенсионер вызвал скорую медицинскую помощь для своей жены.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 февраля, днем, мужчина вызвал медиков на улицу Отечественную, в дом № 2/11. Его супруге стало плохо.

Во время осмотра доктор попросил пенсионера покинуть комнату, чтобы сделать ЭКГ. Через некоторое время врач сообщила результаты и выписала лекарство.

На следующий день мужчина заметил, что из прикроватной тумбочки пропал редикюль супруги. Внутри находились золотые дореволюционные часы, золотые серьги — 2 пары, три обручальных кольца, 7 золотых зубов, золотая цепочка и награда — Георгиевский крест.

Правоохранители изъяли следы пальцев рук и следы ног. В настоящий момент решается вопрос о заведении уголовного дела.

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