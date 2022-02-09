Банковские мошенники украли у племянника Сталина 16 млн рублей

Злоумышленники уже не в первый раз обманывают пожилого человека.

Племянник Иосифа Сталина, ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев попался на удочку «банковских работников» и отдал им 16 млн рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Так, Леонид Аллилуев в период с сентября по октябрь 2021 года переводил преступникам денежные средства. В пресс-службе московского МВД России подтвердили факт случившегося. Пожилой мужчина обратился к оперативникам 8 февраля. Он рассказал, что в начале сентября ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Злоумышленник советовал перевести деньги на безопасные счета. Следуя указаниям злодеем, мужчина за месяц перевел мошенникам около 16 миллионов рублей. После этого лжесотрудники банка исчезли.

Помимо прочего, в прошлом году аферистка пыталась похитить у ветерана 5 млн рублей. Ее задержали в квартире пенсионера во время передачи денег.

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