Петербург хорошо «фильтрует» фейки о ситуации на Украине

Петербург хорошо «фильтрует» фейки о ситуации на Украине
Петербург входит в число регионов, которые лучше всего отражают фейки о действиях на Украине. Фото: Baltphoto

В Петербург направлен поток ложной информации о ситуации на Украине.

Это делается с целью дестабилизации ситуации. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», об этом сообщили на заседании рабочей группы Общественной палаты РФ.

Как заявил руководитель рабочей группы Александр Малькевич, информация поступает из разных источников и направлена на манипуляцию общественным мнением.

Со своей стороны глава комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия Ирина Великанова отметила, что россиянам надо очень внимательно проверять информацию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой. План по действиям России на Украине возобновился.

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