Песков заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой. План военной операции на Украине возобновился.
Как сообщил представитель Кремля, накануне российский лидер приказал приостановить операцию Вооруженных сил России на Украине в связи с запланированными переговорами. Но Киев отказался от переговоров, и продвижение основных сил продолжилось. Об этом пишет РИА Новости.
Песков также заявил, что в ряде случаев во время приостановки операции боевые действия продолжались, были столкновения с группами националистов.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Медведев заявил, что санкции против России не остановят военную операцию на Украине.