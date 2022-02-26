Песков заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров с Россией

Песков заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров с Россией
Песков заявил, что Киев отказался от переговоров, и продвижение основных сил продолжилось. Фото: Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой. План военной операции на Украине возобновился.

Как сообщил представитель Кремля, накануне российский лидер приказал приостановить операцию Вооруженных сил России на Украине в связи с запланированными переговорами. Но Киев отказался от переговоров, и продвижение основных сил продолжилось. Об этом пишет РИА Новости.

Песков также заявил, что в ряде случаев во время приостановки операции боевые действия продолжались, были столкновения с группами националистов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Медведев заявил, что санкции против России не остановят военную операцию на Украине.

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