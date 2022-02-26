Медведев заявил, что санкции против России не остановят военную операцию на Украине

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса будет продолжаться, несмотря на введение антироссийских санкций.

Медведев написал об этом в «ВКонтакте». Он назвал санкции против России «чудесными запретами» и подчеркнул, что они никак не повлияют на проведение военной операции на Украине. По его словам, операция будет проведена в полном объеме.

Замглавы Совбеза также добавил, что военная операция будет происходить до тех пор, пока не будут достигнуты все результаты, о которых говорил президент РФ Владимир Путин, «ни больше и ни меньше».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дмитрий Медведев заявил, что Россия ответит Западу арестом денег иностранцев.