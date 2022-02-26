Дмитрий Медведев заявил, что Россия ответит Западу арестом денег иностранцев

Дмитрий Медведев заявил, что у России уже есть богатый опыт и строгий закон на эту тему. Фото: Кремль

Дмитрий Медведев заявил, что у России уже есть богатый опыт и строгий закон на эту тему. Фото: Кремль

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия ответит на арест средств россиян и российских компаний за рубежом аналогичными мерами.

Дмитрий Медведев написал в «ВКонтакте», что Запад запугивает арестом средств российских граждан и компаний за рубежом, делая это «назло». По словам зампреда СБ, Россия даст симметричный ответ — арестует деньги иностранцев и зарубежных компаний в России. Он не исключил и введение других ограничений.

«А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие», — отметил Медведев.

Он добавил, что у России уже есть богатый опыт и строгий закон на эту тему.

«Так что все интересное только начинается», — заключил Медведев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «война будет длительной» и призвал готовиться к долгосрочным последствиям из-за ситуации на Украине.