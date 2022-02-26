Президент Франции Макрон призвал готовиться к «длительной войне»

Макрон отметил, что сейчас нужно попытаться восстановить мир и защитить его. Фото: Кремль

Макрон отметил, что сейчас нужно попытаться восстановить мир и защитить его. Фото: Кремль

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «война будет длительной» и призвал готовиться к долгосрочным последствиям из-за ситуации на Украине.

«Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться», — заявил французский лидер.

По словам Макрона, в Европу вернулась война, которая является «односторонним выбором президента России Владимира Путина». Он отметил, что сейчас нужно попытаться восстановить мир и защитить его.

Макрон также призвал принять необходимые меры, применить санкции и продолжать борьбу, передает ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что премьер Канады назвал санкции против Путина символическими.