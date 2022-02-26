Премьер Канады назвал санкции против Путина символическими

Путин примет решение о признании независимости ЛНР и ДНР в понедельник. Фото: Кремль

Путин примет решение о признании независимости ЛНР и ДНР в понедельник. Фото: Кремль

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что санкции, введенные страной в отношении российского лидера Владимира Путина, являются символическими, так как маловероятно, что у президента РФ есть какие-либо активы в этом государстве.

«У него немногое, если вообще что-то есть из личной собственности в Канаде», — приводит его слова РИА «Новости».

Канада также ввела ограничительные меры в отношении главы МИД Сергея Лаврова

Ранее страны ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций договорились ввести ограничения против президента России Владимира Путина и Сергея Лаврова.

Великобритания введет санкции против главы России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом говорится в заявлении офиса британского премьер-министра Бориса Джонсона. Джонсон сделал заявление от своего имени о том, что нормализация отношений с РФ невозможна после того, что случилось на Украине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.