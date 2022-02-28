Минобороны: Россия завоевала господство в воздухе над всей Украиной

Конашенков подчеркнул, что всего с начала операции российская армия уничтожила 1 114 военных объектов Украины. Фото: Минобороны РФ

Конашенков подчеркнул, что всего с начала операции российская армия уничтожила 1 114 военных объектов Украины. Фото: Минобороны РФ

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Конашенков подчеркнул, что всего с начала операции российская армия уничтожила 1 114 военных объектов Украины, в том числе 314 танков и других бронированных машин, 274 единицы специальной военной техники, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 57 реактивных систем залпового огня, а также 31 пункт управления и узел связи украинских ВС.

Кроме того, за последние сутки Воздушно-комические силы РФ поразили 8 боевых машин «Бук М-1», три радиотехнические позиции, станции наведения, четыре боевых самолета на земле и один самолет в воздухе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минобороны РФ открыло мирным жителям безопасный путь из Киева.