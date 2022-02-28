Минобороны РФ открыло мирным жителям безопасный путь из Киева

Минобороны РФ открыло мирным жителям безопасный путь из Киева
Все мирные граждане могут покинуть город по трассе Киев - Васильков, заявил Игорь Конашенков. Фото: Минобороны РФ

У мирных жителей Киева есть возможность безопасно покинуть город.

Об открытии гуманитарного коридора сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, все находящиеся в Киеве мирные граждане могут покинуть город по трассе Киев — Васильков. Этот путь открыт и безопасен, жителям Киева никто не будет препятствовать, передает ТАСС.

Представитель Минобороны подчеркнул, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры Украины. Гражданским ничего не угрожает.

Он добавил, что в Киеве сейчас бесчинствуют вооруженные мародеры и грабители, которые получили оружие от властей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минобороны сообщило о жертвах и раненых во время операции России на Украине.

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