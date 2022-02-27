Минобороны сообщило о жертвах и раненых во время операции России на Украине

Минобороны сообщило о жертвах и раненых во время операции России на Украине
Солдат. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Минобороны РФ сообщило о погибших и раненых российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине.

«К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи», — говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что потери со стороны России «многократно меньше уничтоженных националистов».

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

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