Скончался петербургский актер Сергей Дьячков, озвучивавший Тимона в «Короле Льве»

В Петербурге ушел из жизни актер дубляжа Сергей Дьячков. Он умер в возрасте 50 лет.

О трагической новости сообщили его коллеги в группе «Русский дубляж» социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 3 марта. Причины смерти актера на данный момент неизвестны.

«Светлая память», — написали в группе.

Сергей Дьячков работал над озвучкой более 160 проектов. Его голосом говорили в том числе Тимон в фильме «Король Лев», герои картины «Пираты Карибского моря». Широкую известность он приобрел благодаря ролям в сериалах и фильмах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности» и другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о кончине еще одного актера из «Улиц разбитых фонарей» Бориса Соколова. Он ушел из жизни в возрасте 77 лет. За 45 лет своей театральной деятельности актер сыграл десятки ролей.