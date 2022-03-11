Контактные линзы и оптика подорожали на 30-40% в России

Цены на очки поднимутся не так сильно, как на линзы. Фото: pixabay

Цены на очки поднимутся не так сильно, как на линзы. Фото: pixabay

В России выросла стоимость контактных линз и оптики для изготовления очков. В среднем цены выросли на 30-40%.

Директор сети «Интероптика» Евгений Веселов заявил, что цены на очки поднимутся не так сильно, как на линзы, поскольку многие поставщики успели закупить оправы по старому курсу валют. По его мнению, после того, как рубль стабилизируется, цены немного выровняются, и будет проведена коррекция. Об этом пишут «Известия».

По словам владельца сети салонов оптики Harrycoopers Махмуда Тамимдарова, на российском рынке линз очень мало отечественных производителей, а все материалы закупаются за границей. Как объяснил специалист, компании сейчас жертвуют затратами на производство, чтобы рост цен не шокировал потребителей.

Махмудов также заверил, что дефицита на линзы не будет. Он пояснил, что у рынка оптических линз имеются большие склады в РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что уход сетей фастфуда может замедлить тенденцию к ожирению.