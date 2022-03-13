Инцидентом с рабочими, провалившимися в кипяток, заинтересовалась петербургская прокуратура

Инцидентом с рабочими, провалившимися в кипяток, заинтересовалась петербургская прокуратура
Прокуратура начала проверку. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Ранее сообщалось, что двое сотрудников «Теплосети» получили ожоги.

Прокуратура Северной столицы взяла на контроль инцидент, случившийся с работниками «Теплосети». Отмечалось, что во Фрунзенском районе, 13 марта, ночью, примерно в 3:30 во время ремонта трубы в кипяток провалились два рабочих. Одному их них 34 года. Его доставили в больницу с термическими ожогами правой ноги и живота. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое. Мужчину пришлось положить в реанимацию.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга в воскресенье сообщает, что по факту случившегося организована проверка.

«Надзорное ведомство оценит соблюдение требований трудового законодательства при проведении ремонтных работ со стороны АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионер на Комендантском провалился в яму с кипятком и получил серьезные ожоги.

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