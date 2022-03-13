Эксперт заявил о серьезной проблеме рынка лекарств

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов рассказал, что одна из серьезных проблем на рынке лекарств – ажиотажный спрос.

По его словам, лихорадочный спрос создает угрозу системе здравоохранения. Также эксперт предупредил, что это чревато тем, что некоторые пациенты остаются без действительно необходимых препаратов, тогда как тот, кто скупил лекарства, потом может их просто выбросить, сообщает агентство «Прайм».

Повышенный спрос также создает лишнюю нагрузку на участников фармацевтического рынка на всех уровнях — от производственного звена до товаропроводящей цепочки, которая потом сменится обвалом. Как правило, после ажиотажа наступает затишье. По словам эксперта, едва ли доходы населения в ближайшее время будут значимо повышаться.

Ранее фармацевт Виктория Преснякова рассказала, какие препараты следует купить на фоне антироссийских санкций. Преснякова перечислила те лекарства, которые стоит приобрести уже сегодня. К слову, список медикаментов, которые обязательно должны находиться в аптечке — индивидуален. Свои запасы нужно пополнять в случае уверенности их востребованности и истекающих сроках годности.

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