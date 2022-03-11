Фармацевт Виктория Преснякова рассказала, какие препараты следует купить на фоне антироссийских санкций.
Об этом специалист сообщила в беседе с «Московским комсомольцем».
Преснякова перечислила те лекарства, которые стоит приобрести уже сегодня. К слову, список медикаментов, которые обязательно должны находиться в аптечке — индивидуален. Свои запасы нужно пополнять в случае уверенности их востребованности и истекающих сроках годности.
При этом, аптечка каждого человека должна включать:
- жаропонижающие средства и обезболивающие;
- спазмолитики;
- сорбенты для вывода токсинов;
- противоаллергические или антигистаминные препараты;
- спреи для промывания носа, сосудосуживающие капли и спрей от боли в горле;
- ушные капли от отита;
- успокоительные средства;
- йод, хлоргексидин, фурацилин, перекись водорода, пантенол, пластыри и бинты для обработки ран, ссадин и ожогов;
- термометр, тонометр.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медик назвал 9 ошибок при приеме лекарств, способных довести до беды.