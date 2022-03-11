Фармацевт рассказал, какие лекарства нужно обязательно закупить на фоне санкций

Фармацевт рассказал, какие лекарства нужно обязательно закупить на фоне санкций
По словам врача, брать лекарства в прок не нужно. Фото: pexels.com

Фармацевт Виктория Преснякова рассказала, какие препараты следует купить на фоне антироссийских санкций.

Об этом специалист сообщила в беседе с «Московским комсомольцем».

Преснякова перечислила те лекарства, которые стоит приобрести уже сегодня. К слову, список медикаментов, которые обязательно должны находиться в аптечке — индивидуален. Свои запасы нужно пополнять в случае уверенности их востребованности и истекающих сроках годности.

При этом, аптечка каждого человека должна включать:

  • жаропонижающие средства и обезболивающие;
  • спазмолитики;
  • сорбенты для вывода токсинов;
  • противоаллергические или антигистаминные препараты;
  • спреи для промывания носа, сосудосуживающие капли и спрей от боли в горле;
  • ушные капли от отита;
  • успокоительные средства;
  • йод, хлоргексидин, фурацилин, перекись водорода, пантенол, пластыри и бинты для обработки ран, ссадин и ожогов;
  • термометр, тонометр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медик назвал 9 ошибок при приеме лекарств, способных довести до беды.

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