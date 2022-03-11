Фармацевт рассказал, какие лекарства нужно обязательно закупить на фоне санкций

По словам врача, брать лекарства в прок не нужно. Фото: pexels.com

По словам врача, брать лекарства в прок не нужно. Фото: pexels.com

Фармацевт Виктория Преснякова рассказала, какие препараты следует купить на фоне антироссийских санкций.

Об этом специалист сообщила в беседе с «Московским комсомольцем».

Преснякова перечислила те лекарства, которые стоит приобрести уже сегодня. К слову, список медикаментов, которые обязательно должны находиться в аптечке — индивидуален. Свои запасы нужно пополнять в случае уверенности их востребованности и истекающих сроках годности.

При этом, аптечка каждого человека должна включать:

жаропонижающие средства и обезболивающие;

спазмолитики;

сорбенты для вывода токсинов;

противоаллергические или антигистаминные препараты;

спреи для промывания носа, сосудосуживающие капли и спрей от боли в горле;

ушные капли от отита;

успокоительные средства;

йод, хлоргексидин, фурацилин, перекись водорода, пантенол, пластыри и бинты для обработки ран, ссадин и ожогов;

термометр, тонометр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медик назвал 9 ошибок при приеме лекарств, способных довести до беды.