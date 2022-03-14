Женщина отсудила 150 тысяч у петербургского магазина после падения в торговом зале

Женщина отсудила 150 тысяч у петербургского магазина после падения в торговом зале
Женщина получила траву в торговом зале магазина. Фото: pixabay

Судебные приставы Петербурга помогли жительнице Липецка получить компенсацию морального вреда за травму в гипермаркете. В пользу пострадавшей было взыскано 150 тыс. рублей.

В связи с тем, что юридический адрес компании находится в Петербурге, исполнительный лист был предъявлен в петербургский районный отдел.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу, женщина отправилась в магазин за покупками, где поскользнулась на разбросанных листовках, упала и получила травму колена. В результате ей был наложен гипс.

Пострадавшая потребовала от организации возмещение морального вреда, однако представитель гипермаркета не согласился с заявленной причиной падения, полагая, что она упала из-за невнимательности, так как была отвлечена на телефонный

Суд встал на сторону пострадавшей и потребовал взыскать с компании компенсацию морального вреда в сумме 150 000 руб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избитый зятем пенсионер в Петербурге отсудил компенсацию морального вреда.

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