Избитый зятем пенсионер в Петербурге отсудил компенсацию морального вреда

Избитый зятем пенсионер в Петербурге отсудил компенсацию морального вреда
Судебные приставы помогли пенсионеру получить компенсацию за побои. Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы Петербурга помогли пожилому петербуржцу взыскать компенсацию морального вреда за побои, нанесенные зятем.

Как сообщили в городской пресс-службе ФССП, в 2018 году пенсионеру позвонила дочь и сообщила, что ее избивает агрессивный супруг. Родители поехали к дочери, чтобы защитить ее и своего внука. Однако мужчина отказался отдавать вещи жены и ребенка, из-за чего между зятем и тестем завязался конфликт. Мужчина несколько раз ударил своего тестя по голове. Пенсионер получил баротравму левого уха и разрыв барабанной перепонки.

Суд постановил взыскать с зятя компенсацию морального вреда, однако должник платить не собирался. Тогда в дело вмешались приставы. У должника был автомобиль бизнес-класса Mercedes-Benz E-класс 2016 года выпуска. В отношении машины ввели запрет регистрационных действий.

Чтобы избежать огласки и проблем зять, занимающий руководящую должность в коммерческой компании, выплатил задолженность в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель «БМВ» на овощебазе в ходе конфликта решил припугнуть оппонента и начал стрелять.

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