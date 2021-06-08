Водитель «БМВ» на овощебазе в ходе конфликта решил припугнуть оппонента и начал стрелять

Правоохранительные органы в результате «плана-перехвата» сумели задержать водителя «БМВ», который стрелял в воздух.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, в Северной столице 7 июня полиции Калининского района стало известно, что примерно в одиннадцать часов утра водитель «БМВ» в ходе конфликта с 54-летним мужчиной дважды выстрелил в воздух.

Оказалось, что у дома 63 по проспекту Непокорённых у складских помещений у мужчины произошел неприятный инцидент с неизвестным. В ходе этого конфликта последний два раза выстрелил в воздух из предмета, который очень похож на пистолет. Затем же мужчина скрылся на «БМВ».

Тогда был введен «план-перехват». Так, у дома 13 по улице Руставели наряд патрульно-постовой службы полиции остановил машину и задержал 30-летнего водителя. У мужчины изъяли травматический пистолет.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с Морской набережной мужчине пришлось поехать в отдел полиции после того, как он из окна авто стрелял по кустам.