С Морской набережной пришлось поехать в отдел полиции: мужчина из окна авто стрелял по кустам

В Петербурге в Василеостровском районе города задержали двух мужчин, один из которых решил продемонстрировать пистолет и выстрелить в кусты.
Как стало известно Gazeta.SPb, 6 июня около 14 часов на Морской набережной наряд патрульно-постовой службы заметил автомобиль «Ленд Ровер».
В нем находились двое мужчин. Один из них высунул руку из машины с предметом, который очень похож на пистолет, и выстрелил в сторону кустов в районе Западного скоростного диаметра.
Обоих мужчин 57-ми лет пришлось задержать и доставить в отдел полиции.
Оказалось, что один из задержанных решил продемонстрировать свой пистолет, купленный в 2010 году. Поэтому мужчина произвел пробный выстрел в сторону кустов.
Так, был изъят предмет похожий на пистолет, металлические шарики, упаковка от металлических шариков и магазин.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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