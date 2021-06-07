С Морской набережной пришлось поехать в отдел полиции: мужчина из окна авто стрелял по кустам

С Морской набережной пришлось поехать в отдел полиции: мужчина из окна авто стрелял по кустам
На Морской набережной мужчина стрелял из окна машины. Фото: pixabay

В Петербурге в Василеостровском районе города задержали двух мужчин, один из которых решил продемонстрировать пистолет и выстрелить в кусты.

Как стало известно Gazeta.SPb, 6 июня около 14 часов на Морской набережной наряд патрульно-постовой службы заметил автомобиль «Ленд Ровер».

В нем находились двое мужчин. Один из них высунул руку из машины с предметом, который очень похож на пистолет, и выстрелил в сторону кустов в районе Западного скоростного диаметра.

Обоих мужчин 57-ми лет пришлось задержать и доставить в отдел полиции.

Оказалось, что один из задержанных решил продемонстрировать свой пистолет, купленный в 2010 году. Поэтому мужчина произвел пробный выстрел в сторону кустов.

Так, был изъят предмет похожий на пистолет, металлические шарики, упаковка от металлических шариков и магазин.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о дорожном конфликте и стрельбе на Шаумяна.

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