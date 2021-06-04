«Машет всем, что попало»: дорожный конфликт и стрельба на Шаумяна

Прошедшим утром, 3 июня, на перекрестке Заневского проспекта и проспекта Шаумяна в Красногвардейском районе двое водителей не поделили дорогу — конфликт закончился стрельбой.

О дорожном инциденте рассказали очевидцы, поделившись видеозаписью с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Как пишет автор публикации, участниками ссоры стали водитель «маленького черного джипа «Сузуки» и владелец «Старекса».

Свидетели конфликта отмечают, что в момент, когда накал страстей, видимо, достиг предела, один из мужчин вдруг вытащил «предмет, похожий на пистолет». Возможно, он не собирался приводить его в действие и хотел лишь припугнуть оппонента, но «пистолет» внезапно выстрелил дымным хлопком и вылетел из рук владельца.

Что стало причиной конфликта и чем же он разрешился — осталось за кадром. Вскоре после выстрела автомобилисты покинули место происшествия. Стоит отметить, что события развивались стремительно: разборки заняли чуть больше минуты.

«Как быстро стала пролетать жизнь: столько событий всего лишь за один сигнал светофора», — иронично отмечают интернет-пользователи.

Комментаторы считают поведение стрелка «неадекватным» и спорят о том, какое оружие было в руках у эмоционально водителя. «Больше похоже на ракетницу какую-то, а не на огнестрел», — пишут участники группы. Многие надеются, что чересчур вспыльчивого автомобилиста привлекут к ответственности.

Добавим, что в этом случае, к счастью, никто не пострадал. А межд тем, эмоции на дорогах Петербурга порой берут верх. В конце мая, 22 числа, на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко что-то не поделили таксист-мигрант на «Фольксвагене» и 26-летний петербуржец на «Киа». В итоге 24-летний водитель «Ситимобила» ударил оппонента ножом в сердце — молодой человек погиб на месте.