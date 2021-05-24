Драка, которая обернулась убийством, погоня за любителем выпить, стрельба: дорожные конфликты в Петербурге и Ленобласти

Утро 23 мая началось для полицейских Ленинградской области с занимательного, но не безопасного инцидента: стражам порядка пришлось гоняться за хулиганом на «Рено».

Около пяти утра правоохранители Ломоносовского района Ленобласти устроили погоню за правонарушителем на легковушке. Водитель не реагировал на призывы инспекторов совершить остановку, и в результате его преследовали вплоть до поселка Аннино.

Однако и здесь мужчина остановился не по своей воле: лихач вылетел в кювет за пределы дороги и заглох, перевернувшись. Автомобилист выглядел нетрезвым, но проходить медицинское освидетельствование почему-то отказался. К счастью, никто во время «гонки» не пострадал, а нарушителю грозит административная ответственность. Как отмечают в полиции, год назад у хулигана уже отнимали права за аналогичное нарушение.

При этом на улице Льва Толстого в Петроградском районе Петербурга на глаза горожан, наоборот, попался чрезвычайно сознательный водитель. 23 мая таксист, подъехав на вызов к бизнес-центру, увидел, что его клиент, молодой человек, пьян, и наотрез отказался его везти. Мужчина, однако, настаивал на том, чтобы продолжить поездку.

Тогда водитель буквально волоком вытащил пассажира из салона и прямо по асфальту оттащил на безопасное для себя и автомобиля расстояние. После этого таксист попытался быстро уехать, что оказалось нелегко: клиент-энтузиаст настиг его уже на первом светофоре. Дальнейшее развитие событий камера, увы, не запечатлела, но хочется верить, что в этом случае все обошлось без членовредительства.

А вот трагедии в дорожном конфликте на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко вечером 22 мая избежать не удалось. 24-летний таксист-мигрант на «Фольксвагене Поло» не поделил дорогу с 26-летним молодым человеком на «Киа Сид». Выясняя отношения, водитель «Ситимобила» вытащил нож и вонзил его прямо в сердце оппонента.

Полученные травмы оказались для петербуржца, смертельными. В отношении таксиста уже заведено уголовное дело по статье «Убийство», а сам подозреваемый задержан. Кроме того, компания «Ситимобил» заявила, что проверит таксопарк Северной столицы, водитель которого подозревается в совершении преступления. Аккаунт правонарушителя, добавляют представители агрегатора такси, заблокирован без права восстановления.

В Купчино, на Дунайском проспекте, 22 мая оттаскивать буйного таксиста от курьера пришлось росгвардейцам. Выходец из ближайшего зарубежья в пылу конфликта со своим соотечественником стал наносить оппоненту удары по лицу и ногам. В итоге пострадавшему потребовалась медицинская помощь — его увезли на скорой..